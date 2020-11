NTB utenriks

Det er første gang et europeisk land har registrert over 60.000 tilfeller i løpet av et døgn. Totalt er det nå registrert 1,66 millioner koronasmittede i landet siden pandemien tok til.

Fredag er det registrert 828 dødsfall som knyttes til covid-19, og Frankrikes dødstall stiger dermed til 39.865, går det fram av Worldometers oversikt.

