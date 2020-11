Mitt Romney anklager Trump for å hisse opp destruktive krefter

NTB utenriks

Romney mener at Trumps anklager om at valget er stjålet, korrupt og fusket med skader «årsakene til at man har friheten her og rundt omkring i verden», og at det «svekker institusjonene som utgjør grunnlaget for republikken».

– Og det hisser hensynsløst opp destruktive og farlige stemninger, skriver Romney på Twitter fredag.

Han understreker samtidig at Trump har lov til både å kreve omtellinger og be om etterforskning av anklager om uregelmessigheter der det finnes bevis, noe som er helt i tråd med valgprosessen.

Romney har flere ganger tidligere stilt seg kritisk til Trump.

