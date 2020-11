Kosovo stenger ned over helgen

NTB utenriks

Kun bakerier, apotek, mindre butikker, bensinstasjoner, helseinstitusjoner og lignende institusjoner får holde åpent. Folk og privatbiler får ikke lov til å reise i sju kommuner, deriblant hovedstaden Pristina.

Nedstengingen varer fra 18.00 lokal tid fredag til 05.00 mandag.

Kosovo, et land med drøyt 1,84 millioner innbyggere, meldte om 728 nye koronatilfeller på fredag, tolv ganger så mange som for en måned siden. Landet meldte også om tolv nye dødsfall. Kosovo har nå til sammen 22.934 koronavirustilfeller og 732 dødsfall, og har et smittetrykk på 266 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

