Flere av de pågrepne etter Wien-angrepet er tidligere dømt for terrorlovbrudd

NTB utenriks

En 20 år gammel mann født i Østerrike skjøt og drepte fire mennesker i sentrum av Wien mandag kveld. Han er IS-sympatisør med bakgrunn fra Nord-Makedonia.

Etter angrepet ble til sammen 16 menn pågrepet. Fire av dem er tidligere dømt for terrorrelaterte lovbrudd, to har en voldsdom og to er dømt for forsøk på æresdrap, opplyser innenriksminister Karl Nehammer torsdag.

– Vi hadde et nært samarbeid med FBI, som ga østerrikske myndigheter verdifull informasjon, sier Nehammer.

Etterforskningen har ledet politiet til Sveits, der to sveitsiske statsborgere på 18 og 24 år onsdag ble pågrepet. De var allerede mistenkt for brudd på terrorlovgivningen i landet.

Myndighetene i et annet land etterforsker også en direkte tilknytning til angrepsmannen i Wien, men Nehammer ga ingen flere opplysninger om hvilket land dette er.

Det tyske ukemagasinet Der Spiegel skriver at mannen som utførte Wien-angrepet, hadde kontakt med en islamist i Tyskland i forbindelse med planleggingen av en reise til IS i Syria.

IS har i en melding på sosiale medier hevdet at Wien-terroristen handlet på deres vegne.

(©NTB)