CNN: Bidens ledelse i Georgia har økt til over 4.000 stemmer

NTB utenriks

Donald Trump hadde et stort forsprang i Georgia på valgkvelden, men etter hvert som stemmene er blitt talt opp, har Biden knappet innpå før han fredag gikk forbi.

Fredag ettermiddag økte ledelsen til over 4.000. CNN melder at det fortsatt går mot omtelling i Georgia, men at ledelsen til Biden nå er så stor at resultatet trolig ikke blir påvirket av dette.

Det gjenstår fortsatt flere tusen stemmer. Georgias valgansvarlige Brad Raffensberger sier at de har mottatt og godkjent 18.008 stemmer avlagt i utlandet og av soldater, og at 8.410 fortsatt kunne ankomme innen kontortiden fredag.

– Det betyr ikke at det er bøtte med 8.410 stemmer som gjenstår å telle opp. Det blir mer enn null og mindre enn 8.410, sa Raffensberger litt før fristen var ute klokken 17 (23 norsk tid).