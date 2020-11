Biden har overtatt ledelsen i Georgia

NTB utenriks

Både Biden og Trump har 49,4 prosents oppslutning i delstaten når over 99 prosent av stemmene er telt opp. Men Biden har fått en svært knapp ledelse etter at flere poststemmer er blitt telt. Et flertall av dem har gått til Biden.

Valget i delstaten er fortsatt svært jevnt. Biden leder med 917 stemmer av nesten fem millioner som er telt.

Demokratene har ikke vunnet Georgia siden Bill Clinton sjarmerte sørstatene og vant mot George H.W. Bush i 1992.

Joe Biden har 264 valgmenn i APs oversikt over hvilke delstater som foreløpig er avgjort. Dersom han også tar med seg de 16 valgmennene i Georgia, er han godt over de 270 som kreves for å vinne valget.

Denne oversikten inkluderer imidlertid Arizona, der kun Fox News og AP har kåret Biden som vinner. Dersom Arizonas elleve valgmenn trekkes fra, vil Biden fortsatt mangle én for å nå 270.

