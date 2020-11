Alle i Liverpool får tilbud om koronatest

NTB utenriks

Det er første gang alle innbyggerne i en by i Storbritannia får tilbud om testing, uansett om de har symptomer eller ikke. Ordfører Joe Anderson håper at pilotprosjektet vil kunne redde liv og hindre at sykehusene blir overfylt av covid-pasienter, melder BBC.

Han håper også at det vil føre til at byen kan lempe på de strenge restriksjonene som nå råder.

Skoler, frisørsalonger og eldrehjem fungerer fra og med fredag som testsentre, og om lag 2.000 soldater og annet militært personell er innkalt for å hjelpe til.

Det bor over en halv million mennesker i byen.

