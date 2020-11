Valgmyndighetene avviser påstander om fusk i Georgia

NTB utenriks

– Rundt 60.000 stemmer gjenstår å telle, sa delstatens valgansvarlige Gabriel Sterling på en kort pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Målet er å bli ferdig før dagen er omme, la han til.

Sterling sa at nøyaktighet er avgjørende i tellingen, og viste til at det er første gang på 20 år at det er blitt brukt papirstemmer i delstaten.

Gjennom hele dagen har Donald Trump hatt en knapp ledelse med 49,6 prosent av stemmene. Joe Bidens andel er på 49,2 prosent.

Ifølge CNN antas det at forhånds- og brevstemmer som ennå ikke er telt, vil slå ut i Bidens favør.

Oppdaterte tall fra AP viser at Trump så langt har fått 2.432.928 stemmer, mens Biden har 2.414.782 stemmer.

Sterling avviser at det foregår valgfusk under opptellingen. Alle som deltar i stemmeopptellingen, jobber hardt og under enormt press, framholder han.

– Disse folkene er ikke involvert i valgfusk, disse folkene er ikke involvert i stemmeundertrykking, sier Sterling.

Trumps valgkampteam har gått til søksmål i forbindelse med stemmeopptellingen i Georgia.

