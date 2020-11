Trump-kampanjen leverer søksmål mot stemmetellingen i Georgia

NTB utenriks

AP meldte først at målet med søksmålet var å sette stemmetellingen i Georgia på vent, men nyhetsbyrået melder nå at det ikke er tilfelle. Målet med søksmålet er ikke å sette opptellingen på vent, men sørge for at lover om oppbevaring og behandling av poststemmer blir fulgt.

Søksmålet i Chatham County er levert inn av Trump-kampanjen og Republikanerne i Georgia. De ber en dommer kreve at valgmyndighetene samler inn og sikrer stemmesedler som ble levert inn etter klokken 19 valgkvelden. Det er planlagt å levere inn søksmål i en rekke fylker, opplyser partiet i delstaten.