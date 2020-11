Sveriges statsminister i karantene

NTB utenriks

– En person i min nærhet har vært nær en person med bekreftet covid-19. Vedkommende har testet negativt, men etter råd fra leger holder min kone Ulla og jeg oss isolert inntil videre, skriver Löfven på Facebook.

Han jobber hjemmefra og understreker at han har det bra og ingen symptomer. Statsministeren varsler også at han kommer til å ta en koronatest så fort det er mulig.

I samme innlegg advarer Löfven om at smitteutviklingen går i gal retning i Sverige. De siste dagene har det vært flere rekorder i smittetallene, med en foreløpig topp 30. oktober da det ble registrert over 4.000 nye smittede.

– Flere smittes. Flere dør. Det er en alvorlig situasjon, skriver Löfven.

Også i Danmark stiger smittetallene. Onsdag ble det klart at over halve den danske regjeringen går i karantene, etter at justisministeren testet positivt for koronasmitte. Statsminister Mette Frederiksen har i ettertid testet negativt.

