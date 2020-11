Ny smitterekord i Tyskland

NTB utenriks

Den forrige smitterekorden ble satt lørdag og var på 19.059, ifølge det statlige Robert Koch-instituttet (RKI).

Helsemyndighetene understreker at det nå testes langt flere enn for et halvt år siden, da Tyskland i likhet med andre land opplevde den første store smittebølgen.

597.583 har ifølge RKI til nå fått påvist smitte i Tyskland, og det er registrert 10.930 koronarelaterte dødsfall i landet.

Det tilsvarer 13 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har fem.

Tyske myndighetene har nå stengt ned store deler av samfunnet.

(©NTB)