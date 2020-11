Kosovos president Hashim Thaci går av umiddelbart

NTB utenriks

På en pressekonferanse sa Thaci at han tar dette steget for å beskytte presidentembetets integritet. Han går av fra dags dato.

– Jeg vil ikke tillate under noen omstendigheter at jeg møter for retten som president i republikken Kosovo. Derfor, for å beskytte integriteten til embetet og landet, og borgernes verdighet, går jeg av fra posten som president, sa Thaci.

Kunngjøringen kom som resultat av at krigsforbryterdomstolen i Haag bekreftet tiltalen mot Thaci og hans nærmeste politiske allierte, Kadri Veseli. Sistnevnte trekker seg umiddelbart fra sin stilling som partileder.

Thaci, Veseli og flere andre skal ifølge tiltalen ha begått nærmere 100 drap og forbrytelser mot menneskeheten mot hundrevis av ofre, deriblant politiske motstandere, fra flere etnisiteter. Overgrepene skjedde under og etter krigen i Kosovo i 1998-99, da Thaci var leder for gruppa Kosovos frigjøringshær (UCK).

