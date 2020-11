Kosovos krigsforbrytertiltalte president går av umiddelbart

NTB utenriks

– For en liten stund siden ble jeg orientert om at en dommer har offisielt bekreftet tiltalen mot meg, sa Thaci på en pressekonferanse i Pristina torsdag ettermiddag.

Thaci sa at han går av med umiddelbar virkning for å beskytte presidentembetets integritet.

– Jeg vil ikke tillate under noen omstendigheter at jeg møter for retten som president i republikken Kosovo. Derfor, for å beskytte integriteten til embetet og landet, og borgernes verdighet, går jeg av fra posten som president, sa Thaci.

Kunngjøringen kom som resultat av at en krigsforbryterdomstol i Haag bekreftet tiltalen mot Thaci og hans nærmeste politiske allierte, Kadri Veseli. Sistnevnte trekker seg umiddelbart fra sin stilling som partileder.

Hevder uskyld

Thaci, Veseli og flere andre skal ifølge tiltalen ha begått nærmere 100 drap og forbrytelser mot menneskeheten. Det skal også dreie seg om handlinger mot hundrevis av ofre, blant dem kosovoalbanere, serbere, romfolk og andre etnisiteter, samt politiske motstandere, under og etter krigen i Kosovo, da Thaci var leder for den politiske grenen av gruppen Kosovos frigjøringshær (UCK), som kjempet mot serbiske styrker.

52-åringen har lenge sagt at han er uskyldig i krigshandlingene i Kosovo, der flesteparten av innbyggerne har sett på krigen som en kamp for uavhengighet fra serbisk undertrykkelse.

– Dette er ikke lette øyeblikk for meg og familien min, og for dem som har støttet meg og vist meg tillit i de tre foregående tiårene i vår kamp for frihet, uavhengighet og nasjonsbygging, sa Thaci torsdag da han kunngjorde avgangen – en avgang han hadde lovet å gjennomføre så snart tiltalen ble endelig bekreftet.

– Jeg oppfordrer de politiske styrkene til å vise forsiktighet og ikke forårsake en kostbar institusjonell krise, sa Thaci, som oppfordret befolkningen i Kosovo til å beholde roen.

Thaci sa ikke torsdag hvilke tiltalepunkter som nå er blitt bekreftet, og domstolen har avvist å kommentere saken.

Ti tiltalt

Et tiltaleutkast ble klart i april og presentert 24. juni da aktorer ved domstolen kunngjorde ti påstander mot Thaci og ni andre, blant dem Veseli, for blant annet drap, bortføringer, straffeforfølgelse og tortur.

Domstolen Kosovo Specialist Chambers (KSC) ble etablert med EU-støtte i 2015 og er underlagt Kosovos lovverk, men basert i Haag i Nederland for å beskytte vitner. Domstolens rolle er å ettergå påstander om overgrep fra UCK mot serbere, romfolk og kosovoalbanere under og etter krigen i 1998 og 1999.

– Jeg er klar for å møte den nye utfordringen for min sønn, familie, folk og land. Ingen kan omskrive historien. Det er frihetens pris, sa Thaci til reportere utenfor domstolen da han 13. juli dro dit for å svare på spørsmål fra aktoratet.

Kosovokrigen etterlot mer enn 10.000 døde, og 1.641 er fremdeles ikke gjort rede for.

Serbia bestrider Kosovos løsrivelse i 2008 og fastholder at området er en del av Serbia.

