Kina innfører restriksjoner for reisende fra Europa

NTB utenriks

Tiltaket blir gjeldende fra fredag. Reisende fra Europa må vise sin respektive kinesiske ambassade en fersk negativ koronatest for å oppnå en såkalt «grønn helsestatus». Kun dersom testen er negativ, vil de kunne reise til Kina.

– Dette er et midlertidig tiltak som Kina må innføre for å håndtere den nåværende koronasituasjonen basert på andre lands håndtering og i lys av den stadige utviklingen av pandemien, sier en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet.

De aller færreste reisende fra Storbritannia vil slippe inn i Kina, ifølge uttalelser publisert på nettsidene til en rekke kinesiske ambassader i ulike land.

