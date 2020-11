FNs hovedforsamling innkaller til spesialsesjon om pandemien

NTB utenriks

Møtet i hovedforsamlingen skal holdes i New York 3. og 4. desember.

Helt siden juni er det blitt diskutert om det skal holdes et slikt møte mellom statsoverhoder og regjeringssjefer fra hele verden, slik en FN-resolusjon som er vedtatt av 150 land, tar til orde for.

Ingen av FNs 193 medlemsland stemte imot resolusjonen, men USA, Israel og Armenia avsto fra å stemme. USA har allerede uttrykt motstand mot at Verdens helseorganisasjon skal spille en mer sentral rolle i å bekjempe koronaviruset.

Alle lederne skal kunne holde et fem minutter langt innlegg som er innspilt på forhånd, og som skal sendes i salen der møtet foregår.

Det er lite trolig at verdens ledere vil være fysisk til stede gitt at New York har innført en regel om at alle som kommer fra utlandet, må sitte 14 dager i karantene.

