Biden haler innpå Trump i Georgia

Forskjellen utgjør dermed kun 0,3 prosentpoeng, ifølge APs oversikt.

Mens Trump har 2.435.672 stemmer, har Biden 2.421.422 stemmer – det vil si 49,5 prosents oppslutning til Trump, og 49,2 til Biden.

Ifølge CNN antas det at forhånds- og brevstemmer som ennå ikke er telt, vil slå ut i Bidens favør.

Samtidig viser resultater fra Georgia at den republikanske senatoren David Perdue nå har under 50 prosents oppslutning, noe som betyr at han vil måtte møte demokraten Jon Ossoff til omkamp i januar.

Kampen om denne plassen kan, teoretisk sett, avgjøre om det blir demokratene eller republikanerne som får flertall i Senatet.

Ferdig torsdag

Opptellingen i delstaten Georgia ventes å være ferdig før dagen er over, opplyser myndighetene i Atlanta.

– Rundt 60.000 stemmer gjenstår å telle, sa delstatens valgansvarlige Gabriel Sterling på en kort pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Gjennom hele dagen har Donald Trump hatt en knapp ledelse med 49,6 prosent av stemmene. Joe Bidens andel er på 49,2 prosent. Men i løpet av formiddagen krympet den med 0,1 prosentpoeng.

– Ingen fusker

Trumps valgkampteam har gått til søksmål i forbindelse med stemmeopptellingen i Georgia, men søksmålet ble torsdag avvist, uten at dommer James Bass i Chatham fylke ga noen begrunnelse.

I søksmålet reises det tvil om 53 forhåndsstemmer som valgobservatører har sagt ikke var en del av de opprinnelige stemmesedlene. Valgfunksjonærer forklarte under en timelang høring torsdag at alle de 53 stemmesedlene ble mottatt innen fristen. I fylket ligger blant annet byen Savannah, der et stort flertall stemmer på demokratene.

Sterling avviser at det foregår valgfusk under opptellingen. Alle som deltar i stemmeopptellingen, jobber hardt og under enormt press, framholder han.

– Disse folkene er ikke involvert i valgfusk, disse folkene er ikke involvert i stemmeundertrykking, sier Sterling.

