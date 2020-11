Utbredt koronasmitte blant mink i Danmark

NTB utenriks

Det er konstatert koronasmitte på 207 minkfarmer i Danmark. På 67 farmer har de måttet avlive mink, mens myndighetene nå undersøker situasjonen på ytterligere 23 farmer.

Et notat fra Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, som den danske avisen Politiken har fått tilgang til, viser angivelig at viruset kan smitte fra mink med en mutasjon som kan true fremtidige vaksiner.

Danske myndigheter og oppdrettere har den siste tiden vært sterkt uenige om man kan selge pelsen fra mink på de smitteutsatte farmene.

Også i Nederland og Spania har det vært eksempler på koronasmitte på minkfarmer. Her hjemme har helsedirektør Bjørn Guldvog tidligere uttrykket bekymring over at mennesker og mink kan smitte hverandre med koronaviruset.

