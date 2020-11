Tyskland bekymret for polariseringen i USA

NTB utenriks

– Valgdeltakelsen i USA er historisk høy i dette valget. Men det er dessverre også polariseringen. Derfor er det viktig at alle politikere som når mennesker direkte, etablerer tillit til valgprosessen og valgresultatet, sier Maas i en offisiell uttalelse om valget.

Han legger til at det er for tidlig å kommentere resultatene.

– Vi må være tålmodige og vente på at opptellingen avsluttes på en ordentlig måte.

I et separat intervju med avisa Tagesspiegel am Sonntag sier Maas at han etter valget ønsker å finne felles grunn med USA.

– Vi vil kontakte Washington raskt etter valget med forslag og ta initiativ til en transatlantisk «ny giv», sier Maas i intervjuet.

Det som trengs, er en ny felles forståelse av de globale spillereglene, mener han.

– Verdens framtid vil se forferdelig ut hvis vi ikke går sammen for å takle de store spørsmålene i vår tid.

