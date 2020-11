Trump vinner Florida – tar med seg 29 valgmenn

NTB utenriks

Florida er en av delstatene som regnes som avgjørende i presidentvalget, og Trump vant den også i 2016.

I år ligger det an til å bli et jevnt valg, og det er flere muligheter for at Trump kan tape valget selv om han vant Florida. Seier her var imidlertid langt på vei avgjørende for at presidenten skulle ha mulighet til å bli gjenvalgt.

Allerede tidlig valgkvelden viste tall fra New York Times at Trump med stor sannsynlighet ville vinne Florida. Presidenten gjør det dårligere i enkelte kretser han vant i 2016, men har styrket sin posisjon i storbyen Miami, takket være støtte fra latinamerikanske kretser. Det bor en stor andel eks-cubanere i byen.

Det var Fox News som først kåret Trump til vinner i Florida, først klokken 0.30 lokal tid gjorde nyhetsbyrået AP det samme.