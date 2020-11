Sterke reaksjoner på Trumps påstander om svindel, fusk og seier

NTB utenriks

I en tale mens stemmetellingen pågikk i USA, hevdet Trump å ha vunnet både viktige vippestater og hele presidentvalget.

– Vi kommer til å vinne dette. Og slik jeg ser det, har vi allerede vunnet, sa Trump.

Han påsto også at det foregikk valgfusk, at det amerikanske folk utsettes for en stor svindel og at høyesterett må behandle saken.

Uttalelsene utløste sterke reaksjoner både fra Joe Bidens valgkampstab, mediekommentatorer og USA-eksperter.

– Å si at Demokratene har stjålet valget uten å ha bevis for det, undergraver tilliten til valgprosessen, sier den svenske professoren Dag Blanck til nyhetsbyrået TT.

– Minner om en autokrat

Blanck omtaler uttalelsene som problematiske, men ikke overraskende.

– Han har jo tidligere antydet at man skal følge resultatet morgenen etter valgnatten. Han mener det er det riktige resultatet og at poststemmer ikke skal være med.

Forsker Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen mener Trump oppfører seg som en ikke-demokratisk leder.

– Dette er slikt en forventer av en autokrat i Ungarn eller Hviterussland, ikke en amerikansk president. Det er ekstraordinært i amerikansk historie. Han prøver å delegitimere valget, sier han til VG.

– Skandaløs og feilaktig

Mjelde mener Trumps premature påstand om valgseier var noe av det verste som kunne skje.

– Trump har angrepet demokratiske institusjoner som mediene, valgprosessen og maktfordelingen i fire år. Dette var imidlertid hans alvorligste angrep på det amerikanske demokratiet, sier han.

Trump sa i sin tale at stemmegivningen i USA må stanse. Det har den allerede gjort, men stemmetellingen fortsetter for fullt. Presidentens uttalelse ble tolket som om det var opptellingen han egentlig siktet til.

– Presidentens uttalelse i kveld om å forsøke å stanse tellingen av stemmer som er avgitt korrekt, var skandaløs, ukorrekt og noe vi aldri før har hørt, sier Bidens valgkampsjef Jen O’Malley Dillon.

Hun understreker at Trump ikke har noen juridisk makt til å erklære seg selv som vinner eller påvirke stemmetellingen.

– Vi har juridiske team som står klare, legger hun til.

Viktig vippestater

I talen i Det hvite hus gikk Trump gjennom de foreløpige resultatene i en rekke delstater. Han hevdet at han hadde vunnet vippestatene Pennsylvania og Michigan, selv om det gjenstår mange stemmer å telle der.

Trump hevdet at «vår nasjon utsettes for en stor svindel», og at USAs høyesterett vil måtte ta stilling til saken. Før talen hevdet Trump på Twitter at hans motstandere forsøker å «stjele» valget. Meldingen ble skjult av Twitter.

– Dette er en skam for landet vårt. Vi gjorde oss klare til å vinne dette valget. Ærlig talt så hadde vi vunnet dette valget, hevdet Trump i talen.

Etter at Trump var ferdig med å snakke, kom visepresident Mike Pence på scenen og sa at Trump var på vei mot seier. Pence brukte ikke formuleringer som at valget allerede var vunnet.

– Plutselig avlyst

Trump virket i talen noe mindre sikker på hvordan resultatet ville bli i delstaten Arizona. Kort tid senere meldte nyhetsbyrået AP at Joe Biden har vunnet her.

Trump antydet også at han hadde vært nær ved å erklære seier tidligere på kvelden, men at noe så endret seg.

– Vi forberedte oss på en stor feiring. Vi vant alt. Og så plutselig ble det avlyst.

At en presidentkandidat hevder å ha vunnet før resultatet er klart, skal aldri tidligere ha skjedd i nyere amerikansk historie. Trumps påstand kom ikke som en tydelig erklæring, men nærmest som noe han sa i en bisetning.

