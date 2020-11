Flertallet i Polen mener den katolske kirken påvirker samfunnet negativt

NTB utenriks

37 prosent av de spurte mener at kirken har en «klar negativ» rolle, mens 28 prosent svarte en «noe negativ» rolle.

Undersøkelsen er gjennomført av United Surveys på oppdrag fra den polske avisa Dziennik Gazeta Prawna og radiokanalen RMF FM. Kun 27,4 prosent mener at den katolske kirken har en positiv rolle i det offentlige rom i Polen. Meningene er delte mellom folk som regelmessig går i kirken, hvorav cirka halvparten mener kirkens rolle er «negativ».

Katolisismen står sentralt i det sterkt religiøse landet, over 90 prosent av polakkene identifiserer seg som katolikker.

Den siste tiden har det blitt avholdt en rekke store demonstrasjoner i landet mot en rettskjennelse som vil forby nesten alle aborter. Onsdag i forrige uke deltok over 400.000 mennesker i stort sett fredelige demonstrasjoner over hele Polen.

Demonstrantene har i hovedsak rettet raseriet mot det konservative og ultrakatolske regjeringspartiet PiS, hvis medlemmer tok abortloven til grunnlovsdomstolen.

Den ferske undersøkelsen viser at over to tredeler av den polske befolkningen støtter demonstrasjonene.

