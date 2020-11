CNN: Joe Biden vinner Michigan og tar med seg 16 valgmenn

NTB utenriks

Med disse valgmennene behøver Biden kun å vinne enten Nevada, Pennsylvania eller Georgia for å sikre seg de 270 valgmennene som han trenger for å bli USAs neste president.

Også NBCs prognoser viser at Biden vinner delstaten, en seier som nyhetskanalen beskriver som viktig for en presidentkandidat som har gjort mye for å tiltrekke seg arbeiderklassevelgere i delstaten der Trump vant en knapp seier i 2016.

Trump sikret seg seieren med mindre enn 11.000 flere stemmer enn hva Hillary Clinton fikk. I alt kom det inn 4,5 millioner stemmer.

Andre amerikanske medier har ennå ikke utropt Biden som vinner i Michigan, men ifølge AP leder Biden med drøyt 60.000 stemmer over Trump når 99 prosent av stemmene er telt opp. Nyhetsbyrået utroper vinnere basert på resultater, ikke prognoser.