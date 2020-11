Wien-angrepet varte i ni minutter

NTB utenriks

I uttalelsen fra gruppens propagandakanal Amaq på meldingstjenesten Telegram framlegger IS ingen bevis for påstanden.

Det ble skutt på flere steder i den østerrikske hovedstaden Wien mandag kveld, og minst fire personer ble drept. Tre personer er fortsatt i kritisk tilstand etter angrepet.

Ni minutter

Den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet etter ni minutter. Kujtim Fejzulai er beskrevet som en 20 år gammel IS-sympatisør med bakgrunn fra Nord-Makedonia.

Selv om angrepet var over etter kort tid, ble innbyggere bedt om å holde seg inne på barer, restauranter, kontorer og konsertsteder i timevis i tilfelle andre potensielle gjerningspersoner fortsatt var aktive.

På operascenen ved den ærverdige Wiener Staatsoper fortsatte filharmonien å spille kammermusikk lenge etter forestillingen var over. Musikerne holdt på helt til de rundt tusen besøkende kunne forlate stedet rett før midnatt.

– Intet angrep kan noensinne stoppe musikken i Wien, skrev Barbara Lovett på Twitter. Hun var blant publikum på den uvanlige operakonserten.

Flere pågripelser

Politiet i Østerrike har pågrepet og avhørt til sammen 14 personer tirsdag, men de tror det bare var én angriper. To personer i Sveits er også pågrepet i forbindelse med angrepet.

Den 20 år gamle angriperen hadde både nordmakedonsk og østerriksk statsborgerskap og ble født i Mödling, en liten by rett sør for Wien. Innenriksminister Karl Nehammer sier Fejzulai, som tidligere er dømt til 22 måneder i fengsel for å ha forsøkt å slutte seg til IS, klarte å omgå systemet.

Han var del av et program for avradikalisering, men klarte å lure fagfolk og slapp ut på prøve i desember, ifølge Nehammer.

Knyttet til IS

Politiet tok seg natt til tirsdag inn i den drepte 20-åringens leilighet, der det ble funnet materiale som knytter ham til IS.

– Det er tydelig at angriperen, til tross for alle ytre tegn til å ha blitt integrert i samfunnet, var det stikk motsatte, sier Nehammer.

20-åringen var væpnet med automatgevær, pistol og machete og iført et falskt bombebelte.

Østerrike er i ferd med å innføre strengere koronarestriksjoner, og da angrepet skjedde mandag kveld, var restauranter og barer åpne for siste gang på lenge.

