Sverige skjerper smitteverntiltakene

NTB utenriks

Sverige skjerper nå inn i regionene Halland, Örebro og Jönköping, og sju av ti svensker blir dermed omfattet av de nye og strengere tiltakene, sa Löfven på en pressekonferanse tirsdag.

Innbyggerne i disse delene av Sverige oppfordres nå til å avstå fra kontakt med andre enn dem man bor sammen med.

De bes også om å unngå kollektive transportmiddel og alle andre steder med mye folk, og alle som kan oppfordres til å jobbe hjemmefra.

På restauranter over hele Sverige innføres det en ny maksgrense som innebærer det ikke kan sitte flere enn åtte personer ved hvert bord.

Alle som oppholder seg på svenske serveringssteder må sitte, også der det spilles musikk eller vises sport på TV-skjermer.

Over 124.000 har til nå testet positivt for koronaviruset i Sverige, der det er registrert 5.938 dødsfall. Det utgjør 59 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Dette er over ti ganger så mange som i Norge der det har vært 282 dødsfall, rundt fem per 100.000 innbyggere.

(©NTB)