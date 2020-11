Nervøse amerikanere valfarter til valglokalene

NTB utenriks

Valglokalene nordøst i USA var først ute med å åpne, men ved 12-tiden norsk tid kunne velgere avgi stemme i stater som New York, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey og Virginia.

På grunn av tidsforskjellen gikk det ennå noen timer før alle valglokalene på vestkysten var åpne.

En meningsmåling fra oktober viser at sju av ti velgere sier at de er bekymret for valget. Den viser også at Joe Bidens tilhengere har større hang til bekymring enn Donald Trumps velgere – 72 prosent mot 61 prosent, ifølge målingen fra AP-NORC. Kun en tredel føler seg begeistret over valget.

Frykter sosialisme

Men mange av Trumps tilhengere sier også at de kjenner på frykt. Presidenten har advart dem om at hvis han mister makten, kommer landet til å bevege seg mot sosialisme, kriminaliteten vil skape kaos i amerikanske byer og den friheten som mange av landets innbyggere setter så høyt, vil bli redusert til politisk korrekthet.

– Hvis vi slipper den andre fyren inn, kommer helvetet til å bryte løs, sier Dan Smith (53), en pensjonert politimann fra Norfolk i Virginia, med referanse til demokraten Biden.

Over hele landet finnes det amerikanere som sier at valget har fått dem til å føle seg fysisk dårlige. Andre har vært helt besatt av å følge meningsmålingene for å roe nervene, noen har kjøpt skytevåpen, mens andre igjen har undersøkt mulighetene for å flytte til utlandet eller har flyttet til en hytte i skogen for å skjerme seg.

Frykter sosial uro

– Når valgresultatene begynner å tikke inn, vil jeg heller være trygt hjemme, noe som er ganske trist, sier Lacey Stannard (28), en tobarnsmor i delstaten Tennessee. Hun er gift med en soldat, og vil stemme på Biden i en delstat der Trump er storfavoritt.

Aldri hadde hun trodd at hun skulle være redd for sosial uro og politisk vold i forbindelse med et amerikansk valg.

Mandag kveld startet hun den fem timer lange kjøreturen til valglokalet i hjembyen etter å ha fått avslag på søknaden om å få tilsendt en poststemmeseddel til militærbasen der familien bor.

Rekordhøy valgdeltakelse

Det ventes rekordhøy valgdeltakelse i år, til tross for at pandemien har satt preg på USA denne høsten. Og selv om 3. november er valgdagen da folk kan møte fram fysisk for å stemme, har valget i praksis allerede pågått i ukevis.

Før valgdagen rullet i gang, har over 100 millioner amerikanere forhåndsstemt, viser tall fra U.S. Elections Project. Av dem er over 64,5 millioner poststemmer, mens 35,7 millioner personer forhåndsstemte med personlig oppmøte.

Demokratenes kandidat, Joe Biden, leder på nesten alle de nasjonale meningsmålingene, men i vippestatene er avstanden mellom de to rivalene mindre.

– Jeg har på følelsen at vi kommer til å samles til en stor seier i morgen, sa Biden under et valgkamparrangement mandag kveld i Pittsburgh Pennsylvania, hvor han sto på scenen sammen med popstjernen Lady Gaga.

Sittende president Donald Trump hevder på sin side at meningsmålingene er falske og manipulert og ikke viser hvor stor oppslutning han egentlig har.

– Vi kommer til å få nok en vakker seier i morgen, sa han til en folkemengde i Michigan tirsdag morgen.