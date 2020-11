Nederland stenger museer og kinoer

NTB utenriks

På tross av fallende smittetall de siste dagene fraråder Nederlands regjering også alle utenlandsreiser fram til midten av januar. Antall besøkende som en husholdning kan ta imot, reduseres til to.

Da statsminister Mark Rutte presenterte de nye tiltakene tirsdag kveld, varslet han at portforbud kan bli innført i de hardest rammede delene av landet. Nederland har 762 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

– Det går ikke dårlig, men det går ikke bra. Smittetallene må gå ned raskere. Det er et vanskelig budskap, men det finnes ingen annen utvei, sa Rutte.

