Jente funnet i live etter 91 timer under ruin i Tyrkia

Ayla Gezgin ble funnet av redningsmannskaper tirsdag morgen, opplyser det tyrkiske departementet for krisehåndtering på Twitter. Det er ikke kjent hvor gammel hun er.

– Vi hørte noen rope. Hun sa «Jeg er Ayla, og jeg er OK», forteller en av redningsarbeiderne til TV-stasjonen TRT.

– Jeg hørte en stemme. Jeg stakk hodet inn gjennom et hull. Jeg holdt rundt henne til ambulansen kom, og vi snakket sammen. Hun var OK, forteller han.

Mandag ble to andre jenter, den ene 14 år gammel og den andre tre år, funnet i live i ruiner av to boligblokker i Izmir.

Tallet på omkomne etter fredagens jordskjelv har nå kommet opp i 100 i Tyrkia. Nærmere 1.000 mennesker ble skadd i skjelvet og 147 av dem var tirsdag fortsatt innlagt på sykehus.

Fredagens skjelv ble målt til mellom 6,6 og 7 og hadde sitt senter under bunnen av Egeerhavet nordøst for den greske øya Samos. Der omkom to tenåringer da en vegg raste over dem, mens 19 andre ble skadd.

