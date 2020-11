854 nye koronadødsfall i Frankrike

NTB utenriks

Det er det høyeste antallet dødsfall siden 15. april, skriver nyhetsbyrået Reuters. Antallet innlagte økte med mer enn 1.000 for femte gang på ni dager.

Antallet nye smittetilfeller var betydelig lavere enn mandag, men gjennomsnittet over sju dager, som tar bedre høyde for ujevn rapportering, økte for andre dag på rad.

Frankrike innførte fredag en ny nedstenging av landet i en måned for å begrense spredningen av koronaviruset. Det tar rundt en til to uker før effekten av smittetiltak slår inn.

Totalt er det registrert nesten 1,5 millioner smittetilfeller i Frankrike og 37.435 koronadødsfall. De siste 14 dagene er det registrert 829,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Det tilsier at smittetrykket i landet er høyt og betydelig høyere enn andre store land som Storbritannia (469,1), Spania (567,2) og Italia (510,3).

Mer enn 11 millioner europeere er så langt registrert smittet av koronavirus, ifølge en opptelling gjennomført av nyhetsbyrået AFP.

(©NTB)