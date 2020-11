Snowden søker om russisk statsborgerskap

NTB utenriks

– Etter å ha vært atskilt fra våre foreldre i flere år, ønsker ikke jeg og min kone å bli atskilt fra vår sønn. Det er derfor vi søker om dobbelt statsborgerskap nå i en tid preget av pandemi og stengte grenser, sier Snowden i en uttalelse.

37 år gamle Snowden har bodd i Russland siden 2013, sammen med sin kone, Lindsay Mills. I forrige uke kunngjorde det amerikanske ekteparet at de venter barn.

I oktober ble det kjent at Snowden hadde fått innvilget permanent opphold i Russland, hvor han har oppholdt seg for å unngå å bli utlevert til hjemlandet. Han ble siktet for spionasje etter at han avslørte USAs masseovervåking av tele- og datatrafikk.

