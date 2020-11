NTB utenriks

Fra april til september opplevde flyselskapet et tap på 2,24 milliarder kroner etter skatt, viser tall Ryanair kunngjorde mandag morgen.

Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ikke gi noen prognoser for hele regnskapsåret, som avsluttes i mars, men han sier at han venter at det kommende halvåret vil bli enda værre enn det foregående.

Kapasiteten i regnskapsåret vil være tilpasset om lag 38 millioner passasjerer, sammenlignet med 149 millioner passasjerer det foregående året.

