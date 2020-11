Jenter funnet i live etter jordskjelvet i Tyrkia

NTB utenriks

14 år gamle Idil Sirin lå begravd i 58 timer før hun til jubel fra redningsarbeidere ble hentet ut natt til mandag. Den åtte år gamle søsteren hennes Ipek ble funnet omkommet.

Sju timer senere ble også tre år gamle Elif Perincek funnet i live i ruinene av en sammenrast bygning i Tyrkias tredje største by Izmir, dagen etter at moren og to søstre ble reddet.

Lille Elif lå begravd i 65 timer, og redningsmannskapene betegner det som et under at hun overlevde.

– Det var støv på ansiktet hennes, det var helt hvitt. Da jeg tørket det bort, åpnet hun øynene. Det var et mirakel, forteller redningsarbeideren Muammer Celik til NTV.

85 mennesker er bekreftet omkommet i Tyrkia etter fredagens kraftige jordskjelv, og over 1.000 ble skadd i jordskjelvet som ble målt til mellom 6,6 og 7 og hadde sitt senter under bunnen av Egeerhavet.

På den greske øya Samos omkom to tenåringer da en vegg raste over dem, mens 19 andre ble skadd.

