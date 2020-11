Ingen Muhammed-karikaturer i avisannonser i Danmark

NTB utenriks

Tegnerne ga tidligere mandag beskjed om at de ikke hadde noen interesse i at det høyreorienterte og islamfiendtlige partiet skulle bruke tegningene i annonser i danske aviser.

Mandag kveld opplyser partiet at annonseplanen skrinlegges, og at det vil returnere pengene det har samlet for å finansiere kampanjen.

Weekendavisen og Berlingske sa seg villig til å trykke tegningene, mens Jyllands-Posten er blant dem som sa nei.

Avisen fikk i 2005 oppmerksomhet verden over etter at den trykket flere karikaturtegninger, blant annet en av profeten Muhammed med en bombe i turbanen. Karikaturene førte til dødstrusler og en stor boikottkampanje mot Danmark i flere muslimske land.

Charlie Hebdo er et venstreorientert, satirisk magasin som har trykket både karikaturer av Muhammed og en rekke andre tegninger av politikere og mektige personer. I 2015 ble redaksjonen angrepet av ytterliggående islamister, og ti ansatte ble drept, blant dem flere tegnere. Nå sier bladet nei til at Nye Borgerlige kan bruke tegningene, noe det begrunner med at tegnerne ikke er enige i noen av meningene til partiet.

– Etter konsultasjon med tegnerne har Charlie Hebdo bestemt seg for ikke å inngå en avtale med dette politiske partiet, som de ikke deler noen som helst synspunkter med, heter det i en uttalelse fra bladet.

Nye Borgerlige ble stiftet i 2015 og har nå fire representanter i Folketinget.

