Hundretusenvis på flukt fra supertyfon på Filippinene

Tyfonen er den sterkeste så langt i år, og slo inn over land i Catanduanes-provinsen like før daggry. Med en vindhastighet på 63 meter per sekund og vindkast på opptil 86 meter i sekundet feide tyfonen inn over østkysten før den svekket seg kraftig og endret bane.

Det gjorde at hovedstaden Manila ikke ble direkte truffet av tyfonen, men minst ni mennesker mistet livet i provinsen Albay.

Katastrofale, kraftige vinder og intenst styrtregn har rammet ni provinser sør og sørøst for Manila de siste tolv timene, opplyser Filippinenes meteorologiske institutt.

150 hus tatt

I småbyen Guinobata ble rundt 150 hus oversvømt av vulkansk slamstrøm. Mange innbyggere hadde flyktet i sikkerhet mens uværet nærmet seg. En gutt og faren hans hadde tilsynelatende blitt igjen, og begge mistet livet, opplyser guvernøren i Albay.

Guvernøren sier ikke hvorvidt andre innbyggere ble rammet av mudderflommen i Guinobata. Ødelagte kommunikasjonslinjer og strømbrudd gjør det vanskelig å få kontakt med folk, og noen områder er isolert.

Én person mistet også livet i Catanduanes-provinsen, og flere er savnet.

Oversvømmelser

Goni er den 18. tyfonen som rammer Filippinene i år, og den sterkeste som har rammet landet siden Hayan feide over østlige og sentrale provinser i november 2013. Over 6.300 mennesker mistet livet, og 4 millioner ble drevet på flukt.

– Vindkastene er voldsomme, forteller Francia Mae Borras (21) til nyhetsbyrået AFP i byen Legazpi i Albay.

Ikke langt unna, i byen Camalig, har vannmassene blokkert fremkommeligheten.

– Springflo har oversvømt byen vår, sier ordfører i Camalig, Carlos Irwin Baldo.

Tusenvis av soldater og politi sto klare til å bistå med hjelpearbeid.

Frykt for korona

Før uværet rammet søkte 420.000 personer ly i tilfluktsrom. På en skole der innbyggere hadde søkt ly i hovedstaden Manila, var flere bekymret for covid-19-utbrudd.

– Frykten vår er nå doblet, sier en 44 år gammel gateselger som fikk tak under hodet der.

Filippinene har påvist over 383.000 koronatilfeller.

