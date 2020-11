Fem drept i valgsammenstøt i Elfenbenskysten

NTB utenriks

Ytterligere 27 ble skadd i sammenstøt lørdag, har en anonym myndighetsperson opplyst til Reuters.

Over 30 personer har blitt drept i sammenstøt i opptakten til valget, der president Alassane Ouattara håper å sikre seg en tredje presidentperiode.

Opposisjonen hevder at det er grunnlovsstridig for Ouattara å stille til valg på nytt. Presidenten hevder på sin side at han har rett til å stille til valg som følge av en grunnlovsendring i 2016.

Stemmetellingen kan pågå i opptil fem dager. Opposisjonen har allerede advart om at de ikke anerkjenner Ouattara som president. Mange frykter at landet på nytt kan bli rammet av en voldelig konflikt, dersom Ouattara ikke trekker seg fra makten.

