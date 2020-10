Slovakia starter massetesting

NTB utenriks

– Verden kommer til å se på, sa statsminister Igor Matovic tidligere i uken, og la til at tiltaket kan komme til å redde hundrevis av liv.

Rundt 45.000 helsearbeidere, soldater og politifolk settes inn i arbeidet med å gjennomføre massetestingen av de 5,4 millioner innbyggerne i landet. Dette skal skje ved rundt 5.000 testsentre.

Deltakelse er ikke obligatorisk, men folk som ikke kan fremvise negativt testresultat hvis de blir stoppet av politi, kan bli bøtelagt. Alle som tester positivt, må umiddelbart gå i karantene i ti dager.

Det dreier seg bruk av hurtigtester basert å antigenpåvisning, noe som kan gi prøvesvar på bare noen minutter. Men denne type test anses ikke for å være like pålitelig som de vanlige PCR-testene som tas med vattpinne i nese og svelg og som deretter må sendes til laboratorium for analyse.

Slovakia vil med dette være det første landet i verden av denne størrelsen til å gjennomføre nasjonal testing. Mindre europeiske stater som Luxembourg og Monaco har kunngjort massetesting av sine innbyggere, og i Kina har man gjennomført massetesting i hele byer.

