Indonesias president fordømmer terrorangrepet i Nice, men advarer samtidig Macron

Widodo, som er leder for verdens mest muslimbefolkede nasjon, sier at han tar avstand på det aller sterkeste fra angrepet mot læreren Samuel Paty, som ble knivdrept for noen uker siden, samt knivangrepet i Nice på torsdag.

På en minneseremoni 21. oktober sa Frankrikes president Emmanuel Macron blant annet at Samuel Paty «var et offer for en konspirasjon av dumhet, hat og løgner». Macron har også forsvart karikaturtegninger av profeten Muhammed.

– Kommentarene kan splitte samholdet i verdens religiøse samfunn på et tidspunkt hvor verden trenger samhold for å stanse covid-19-pandemien, sier Widodo.

Han mener at ytringsfrihet som sverter æren og det hellige ved religiøse verdier og symboler, ikke kan rettferdiggjøres og må derfor stanses.

– Det er en stor feil å hekte terroristhandlinger på religion. Terrorisme er terrorisme, terrorister er terrorister. Terrorisme har ingenting med religion å gjøre, sier han.

