Tyfon herjer Vietnam

NTB utenriks

Minst 15 er døde og 38 savnet etter at to jordskred rammet Quang Nam-provinsen sentralt i landet. Til sammen har stormen krevd 19 liv og 64 er savnet, deriblant mannskapene til to fiskebåter som sank onsdag.

Uværet skal være det verste som rammer Vietnam på 20 år.

– Vi kan forutse hvor stormen vil bevege seg eller hvor mye regn det vil komme, men ikke når jordskred forekommer, sier visestatsminister Trinh Dinh Dung i en uttalelse.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) melder at så mange som 50 har mistet livet i skredene.

Veier til skredområdet er begravet av mye gjørme.

Stormen nådde land onsdag morgen i kystprovinsene Quang Nam og Quang Ngai. Ifølge regjeringen var vinden så sterk at 88.000 hus fikk takene blåst bort. 1,7 millioner mennesker skal ha mistet strømmen.

Midt-Vietnam ble rammet av voldsomme regnbyger og flom tidligere denne måneden. Minst 130 personer mistet livet i skredulykker og flommer mellom 6. og 25. oktober.

(©NTB)