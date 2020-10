Kraftig vekst i USA, men ekspertene advarer

NTB utenriks

USAs bruttonasjonalprodukt vokste med 7,4 prosent i månedene juli, august, sammenlignet med kvartalet før.

I andre kvartal falt imidlertid BNP med 9 prosent, sammenlignet med kvartalet før.

BNP ligger dermed fortsatt 3,5 prosent under nivået fra fjerde kvartal i fjor.

Bremser opp

Veksten er også i ferd med å bremse opp, viser tall fra myndighetene.

Årsaken er ifølge analytikere først og fremst at koronapandemien har skutt ny fart med de følger dette får for amerikansk næringsliv, samt at det ikke har kommet noen ny krisehjelp fra Kongressen.

Sjeføkonom Gregory Daco ved Oxford Economics advarer derfor mot å lese for mye ut av veksttallene for tredje kvartal.

– De forteller lite, om noe, om hva som kommer til å skje i inneværende kvartal, sier han.

Falskt inntrykk

– Den sterke BNP-økningen gir et falskt inntrykk av økonomiens virkelige helsetilstand. Mye av veksten i tredje kvartal var etterdønninger etter den raske framgangen fra mai til juli, ifølge Daco.

Han tror amerikansk økonomi først ved utgangen av 2021 vil ha hentet seg inn igjen og være på samme nivå som før koronapandemien rammet.

751.000 amerikanere har søkt arbeidsledighetstrygd den siste uka, det laveste antallet siden mars, men fortsatt historisk høyt og et tegn på at mange arbeidsplasser har forsvunnet.

Høy ledighet

Den offisielle arbeidsledigheten er nå på 7,9 prosent og også historisk høy, selv om den var nesten dobbelt så høy i vår.

22 millioner jobber har forsvunnet under pandemien, og 10,7 millioner av dem er ennå ikke kommet tilbake.

President Donald Trump bruker imidlertid tallene fra tredje kvartal for alt de er verdt, fem dager før valget.

– Størst og best i landets historie, tvitrer han.

– Neste år vil bli FANTASTISK!!! Jeg er så glad for at disse BNP-tallene kom ut før 3. november, la han til.

