NTB utenriks

Fram til nå har munnbind kun vært påbudt for elever over elleve år, men statsminister Jean Castex varsler nå at også yngre elever må finne fram munnbindene.

– Det er for å beskytte alle våre barn, lærere og foreldre, sier Castex.

Det nye påbudet trer i kraft ved midnatt natt til fredag og er en del av en rekke nye tiltak mot koronaviruset som herjer i Frankrike og har satt helsevesenet i landet under stort press.

(©NTB)