Sør-Afrikas president i karantene

NTB utenriks

Presidentens kontor opplyser at han er symptomfri og at han vil testes for korona dersom han får noen symptomer. Han vil gjennomføre sine oppgaver og være president på hjemmekontor i tida framover.

Nærkontakten med den smittede personen skjedde på en middag på et hotell i Johannesburg lørdag. Det var 35 gjester, og det ble gjort smitteverntiltak, heter det i uttalelsen fra presidentens kontor.

Sør-Afrika har registrert over 700.000 koronatilfeller så langt i pandemien, og over 19.000 koronarelaterte dødsfall.

