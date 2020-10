Financial Times: Google planlegger kampanje mot EU-kommisjonær

NTB utenriks

Det melder Financial Times, som har fått tak i et lekket, internt dokument. Det skal være utarbeidet som et svar på en planlagt ny EU-lov om digitale tjenester. Det er første gang på to tiår at Brussel planlegger en overhaling av reglene for nettselskaper.

I dokumentet, som først ble omtalt av franske Le Point, beskrives en to måneders strategi for å få fjernet «urimelige begrensninger» på Googles forretningsmodell og «endre det politiske narrativet» rundt lovforslaget.

Breton, som har vært en av EUs fremste forkjemperne for å dele opp gigantiske teknologiselskaper, utpekes spesielt, skriver den britiske finansavisen.

Et av målene i satsingen er å skape økt motbør for den franske kommisjonæren og svekke støtten for forslaget i Brussel.

Den nye loven tar for seg en rekke temaer og skal blant annet hindre ulovlig innhold, sørge for åpenhet rundt annonsering og hindre desinformasjon. Et utkast skal foreligge i desember.

Breton sier til Financial Times at han ikke er overrasket, men at han er fast bestemt på å «gjøre det riktige».

– Europa trenger regler, inkludert en lov om digitale tjenester, som møter utfordringene. Som vi har gjort klart i vår offentlige og private kommunikasjon, er vi bekymret for enkelte forslag som det er rapportert om og som vil forhindre globale teknologiselskaper fra å tjene de økende behovene til europeiske brukere og selskaper, heter det i en uttalelse fra Googles talskvinne Karan Bhatia.

