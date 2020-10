Biden og Trump til Florida torsdag

NTB utenriks

Trumps valgkampapparat har kunngjort at det vil bli et arrangement i byen klokka 13.30 lokal tid torsdag, melder The Guardian og andre medier.

Biden planlegger på sin side arrangementer både i Tampa og Broward County. Demokratenes presidentkandidat var sist i Tampa i september, da han deltok i en rundebordskonferanse med militære og veterangrupper, ifølge Bay News 9.

Trump ser ut til å være på frammarsj i delstaten, som regnes som en svært viktig vippestat. Real Clear Politics' snittmåling gir onsdag Trump 0,4 prosents ledelse i Florida.

