Trump holder høyt tempo i innspurten av valgkampen

Trump planlegger opptil fem folkemøter per dag den siste uken før valget, skriver CBS News. Så langt har han på det meste gjennomført tre per dag.

– Som president kan du ikke ta fridager. Du må jobbe, sa Trump mandag.

Han har kritisert og latterliggjort Biden for å ta pauser fra valgkampen og unngå folkemengder. Men Biden understreker betydningen av smittevernregler for å unngå spredning av koronasmitte.

Biden sa mandag at Demokratene ikke vil gjennomføre superspreder-hendelser – og kom dermed med et stikk til Trump, som selv ble smittet i etterkant av et arrangement i Det hvite hus.

