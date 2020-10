To av tre tyskere venter strammere koronatiltak

NTB utenriks

Det viser en undersøkelse fra instituttet YouGov. Resultatet fra målingen kommer før et møte mellom statsminister Angela Merkel og lederne for Tysklands 16 delstater onsdag. Der ventes det at Merkel vil ta til orde for flere koronainnstramminger.

Innstrammingene kan ifølge avisa Bild blant annet dreie seg om stenging av utesteder og forbud mot arrangementer, mens man forsøker å holde skolene åpne. Merkel må imidlertid få delstatsmyndighetene med på laget, ettersom det er de som har det overordnede ansvaret for bekjempelse av pandemien.

Tyskland meldte tirsdag om 11.409 smittede det siste døgnet, mot bare 6.868 tirsdagen før. Det er nå registrert 450.000 koronatilfeller i Tyskland, og 10.100 har dødd etter å ha blitt smittet av viruset.

