Rapport: Asymptomatiske smittede mister antistoffer raskere

Studien er gjort av Imperial College på oppdrag av den britiske regjeringen mellom juni og september.

Den antyder også at tapet av antistoffer gikk langsommere hos dem i aldersgruppen 18–24 enn hos dem 75 år og eldre.

365.000 mennesker ble undersøkt for antistoffer, og resultatet viser at 26 prosent færre personer hadde antistoffer i seg tre måneder etter at de var smittet.

Forskerne er likevel varsomme og sier at mye fortsatt er ukjent om hvor lenge man eventuelt er immun og hvor sterk immuniteten er etter smitte.

