Kanariøyene vil kreve negativ koronatest for å slippe folk inn

Loven vil gjelde for alle turister, både spanjoler og utlendinger, ifølge lokale politikere.

Loven innebærer at alle turister som ikke har bevis på at de har avlagt en negativ test for koronaviruset mellom 48 og 72 timer før ankomst, ikke slipper inn på hotell på øya. Den besøkende vil i så fall få krav om å teste seg lokalt for egen regning.

Kanariøyene er en av få deler av Spania der smittetallene ikke har skutt til værs den siste tiden. Likevel har øyriket om lag 17.000 registrerte koronatilfeller og 272 dødsfall med korona.

