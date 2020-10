Trump hoverer over navneglipp fra Biden

NTB utenriks

Glippen skjedde da 77 år gamle Biden skulle innlede sammen med kona Jill i forkant av en virtuell konsert.

– Fire nye år med George, eh, George, eh, han – vi kommer til å ende i en posisjon der vi, om Trump blir gjenvalg, vil befinne oss i en annen verden, sa Biden i talen.

Klippet ble mye delt i sosiale medier, og mange antydet at demokratenes presidentkandidat tenkte på enten far eller sønn George Bush. Nyhetsbyrået AP peker imidlertid på at intervjueren het George Lopez, og Biden også kan tenkes å ha henvendt seg til ham.

– Joe Biden kalte meg George i går. Han kunne ikke huske navnet mitt, tvitret Trump i etterkant.

