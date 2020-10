Senatet avgjør om Barrett får plass USAs høyesterett

NTB utenriks

Senatet stemte søndag for å gå videre med avstemningen om å innsette verdikonservative Amy Coney Barrett (48) som ny dommer i USAs høyesterett mandag.

De demokratiske senatorene forsøkte søndag en siste gang å argumentere for at vinneren av presidentvalget 3. november burde nominere den neste høyesterettskandidaten. Men uten reell mulighet til å stoppe avstemningen, skal avgjørelsen likevel tas mandag.

Hvis Barrett blir godkjent, overtar hun plassen til den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde i september. Domstolen får da et konservativt flertall på seks mot tre dommere.

Dermed vil den konservative fløyen kunne dominere i mange år framover. Det vil kunne få konsekvenser for blant annet kvinners rett til abort, for likekjønnet ekteskap og for tidligere president Barack Obamas helsereformer.

