Deler av et konferansesenter i byen er nå omgjort til et helsesenter for covid-syke. Søndag kveld utstedte myndighetene i byen en ordre om at befolkningen må holde seg hjemme fra 22 om kvelden til 5 om morgenen. Hvis ikke risikerer de 500 dollar i bot, tilsvarende 4.600 kroner.

Delstaten har allerede sendt over 900 helsearbeidere til byen.

El Paso og omegn registrerte 772 nye koronatilfeller søndag. Dagen før det ble registrert 1.216 nye infeksjoner. Byen har nærmere 700.000 innbyggere.

