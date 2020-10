NTB utenriks

Over 100.000 mennesker deltok i protestene i hovedstaden Minsk og andre byer søndag.

– For å ha brutt lovene om offentlige samlinger, ble 523 personer pågrepet i går, opplyser Hviterusslands innenriksdepartement.

Gårsdagens demonstrasjoner var den ellevte søndagen på rad at store folkemengder trosser politi og militære for å kreve at Lukasjenkos avgang.

Opposisjonen mener at landets mangeårige president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt i august ved hjelp av omfattende valgfusk

